الحلقة الثامنة من الموسم الثانى لسلسلة Andor ضمن الأعلى تقييمًا

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الحلقة الثامنة من الموسم الثانى من سلسلة Andor، من ضمن الحلقات الأعلى تقييما على الإطلاق من خلال موقع IMDB، حيث يُعرض الموسم الثاني من سلسلة STAR WARS، حاليًا على منصة ديزني+، وقد عُرضت الحلقات من 7 إلى 9 ليلة الثلاثاء 6 مايو الجارى.

يُعد المسلسل بمثابة مقدمة لفيلم "روج ون"، الذي كان بدوره مقدمة للفيلم الأصلي عام 1977، ويتتبع مسيرة كاسيان أندور (دييجو لونا) الذى يتحول من لص عادي إلى ثوري بارز في تحالف المتمردين.

وكانت الحلقة الثامنة، التى طرحت تحت اسم Who Are You?، هي التي أثارت ضجة، حيث أنها تُركز على مذبحة غورمان، وهي حدث محوري في التسلسل الزمني لحكم الإمبراطورية الوحشي، حيث تُصوّر قمع تمرد في مشهد مُذهل مدته 40 دقيقة.

وفقًا لموقع IMDB، حصلت الحلقة على تقييم 9.9 من 10، مما يضعها ضمن أفضل 20 حلقة تلفزيونية تقييمًا على الإطلاق، بين حلقات " The Rains Of Castamere" من مسلسل Game Of Thrones، وConnor’s Wedding من مسلسل Succession، و"Ozymandias" من مسلسل Breaking bad.