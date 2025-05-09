قاسم مشترك بين الأميرة سلمى بنت عبدالله وشقيقتها الأميرة إيمان

ميرنا وليد - بيروت - بنات العاهل الأردني عبدالله الحسين والملكة رانيا العبدالله الأميرة سلمى والأميرة إيمان لديهما قاسم مشترك بينهما. فقد ولدتا كلتاهما في شهر أيلول /سبتمبر وبفارق أربع سنوات فقد ولدت الأميرة سلمى في 26 أيلول والأميرة إيمان في 27 أيلول وكلتاهما من برج الميزان. وتحتفل الملكة رانيا بعيد ميلادهما معاً. يذكر أن الأميرة سلمى بنت عبدالله قد التحقت بأكاديمية ساندرهيرست العسكرية في المملكة المتحدة وتخرجت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد أن أكملت دورة عسكرية تدريبية قصيرة. وكانت أول فتاة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

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