ميرنا وليد - بيروت - أعلنت "ميوزك فاكتوري"، المؤسسة التعليمية المتخصصة في تعليم الموسيقى، عن افتتاح أبوابها لتقديم مجموعة متنوعة من الدروس الموسيقية المصممة لتلبية اهتمامات ومستويات جميع الطلاب.

تقدم "ميوزك فاكتوري" دروسًا في العزف على آلات البيانو، الغيتار، الطبول، الكمان، بالإضافة إلى دروس في الغناء والرقص. يعمل في المؤسسة فريق من المدربين ذوي الخبرة، ملتزمون بتقديم دروس عالية الجودة تُصمَّم خصيصًا لكل فرد.

للمزيد من المعلومات أو لحجز دروس، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـ "ميوزك فاكتوري" أو التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

كانت هذه تفاصيل خبر "Music factory" تفتح أبوابها لعشاق الموسيقى في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.