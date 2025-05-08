- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عن حزنها العميق بعد وفاة كلبها عنتر، وشاركت صورة له عبر حسابها، أرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "عنتر.
.. محدش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، والحمد لله دايمًا على كل حال، وفور انتشار الخبر، رافقته شائعة تفيد بأن إيمي ستتخلى عن كلابها بسبب حملها الثاني. إلا أنها سارعت لنفي ذلك، مؤكدة حبها الكبير لهم، ونشرت صورًا جديدة جمعتها بكلابها، وعلّقت: "مستحيل أسيبهم... دا حب العمر، وكان زوجها الممثل حسن الرداد قد أعلن في وقت سابق أن إيمي حامل في شهرها الرابع، مشيرًا إلى أنهما فضّلا إخفاء الخبر لفترة بسبب الخوف من الحسد.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تعيش حالة من الحزن بعد فقدان كلبها "عنتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.