إيمي سمير غانم تعيش حالة من الحزن بعد فقدان كلبها "عنتر"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عن حزنها العميق بعد وفاة كلبها عنتر، وشاركت صورة له عبر حسابها، أرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها: "عنتر.

.. محدش هيحس بيا غير اللي بيحب الكلاب، والحمد لله دايمًا على كل حال، وفور انتشار الخبر، رافقته شائعة تفيد بأن إيمي ستتخلى عن كلابها بسبب حملها الثاني. إلا أنها سارعت لنفي ذلك، مؤكدة حبها الكبير لهم، ونشرت صورًا جديدة جمعتها بكلابها، وعلّقت: "مستحيل أسيبهم... دا حب العمر، وكان زوجها الممثل حسن الرداد قد أعلن في وقت سابق أن إيمي حامل في شهرها الرابع، مشيرًا إلى أنهما فضّلا إخفاء الخبر لفترة بسبب الخوف من الحسد.