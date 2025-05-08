رجل يطلّق زوجته بسبب راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - في حدث غريب قام رجل أردني بتطليق زوجته بسبب ذهابها لاستقبال الفنان اللبناني راغب علامة في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن بين حشود المعجبين والمعجبات، وكانت الزوجة قد أبلغته أنها متوجهة لزيارة أهلها بينما الحقيقة جاءت عكس ذلك مما استفز الزوج واعتبره يندرج ضمن إطار الكذب.



وعرف الزوج بالأمر بسبب انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر وصول راغب علامة إلى المطار، فرآها بين الحشود عن طريق الصدفة.

وكان علامة قد تواجد في العاصمة الأردنية عمّان، لإحياء حفله بقاعة قصر المؤتمرات في البحر الميت.