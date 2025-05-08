كارول سماحة تُشكر كل من ساندها في محنة فقدان زوجها .. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن إمتنانها الكبير لكل من وقف إلى جانبها في محنة فقدان زوجها، المنتج المصري وليد مصطفى، ووجهت رسالة مؤثرة عبر حسابها، قالت فيها: "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب.

.. باشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيّبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحافيين... محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير. الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعًا."

كما شارك في تقديم واجب العزاء في وقت سابق كل من المخرجة والممثلة نضال الأشقر، والفنانة رونزا، والممثلة كارلا بطرس، والفنانة إليسا، والفنانة ماجدة الرومي، والممثلة والإعلامية بياريت القطريب، والفنان طوني البايع، والفنان فارس كرم، والممثل جورج شلهوب، والممثلة سينتيا كرم، والممثل جوزيف آصاف، والممثل شربل زيادة، وسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر وزوجها الأستاذ مروان سمعان، والموسيقي والفنان أسامة الرحباني، والفنان جوزيف عطية، والممثلة ورد الخال، بالإضافة إلى سعادة السفير المصري في لبنان علاء موسى، وغيرهم من الشخصيات الفنية والإعلامية والاجتماعية.