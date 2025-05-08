بعد أن أسر قلوب الجمهور .. "Reborn Rich" يعود بموسم ثانٍ

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح المدوي الذي حققه، تستعد دراما Reborn Rich للعودة بموسم ثانٍ، حسب ما أعلنته شركتا الإنتاج Artist Company وArtist Studio، وسط ترقّب واسع من جمهور الدراما الكورية.



الموسم الأول، الذي تألق فيه سونغ جونغ كي إلى جانب لي سونغ مين وشين هيون بين، سجّل نسبة مشاهدة وصلت إلى 26.9% على قناة JTBC، ليحجز مكانه كثاني أعلى عمل درامي مشاهدة في تاريخ القنوات الكورية الخاصة، كما حصد لي سونغ مين جائزة "أفضل ممثل" عن أدائه المؤثّر.

الموسم الجديد سيأخذ الجمهور في رحلة داخل عالم الشركات العملاقة، حيث تتشابك الطموحات بالعلاقات، ويشتد الصراع على النفوذ والحب. العمل دخل حاليًا مرحلة التطوير، وسط توقعات بأن يكون الجزء الثاني أكثر جرأة وتشويقًا.