بالصور- طلال الجردي يتوّج مسيرته الفنيّة بتكريم مستحقّ في بيروت

كرّمت الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (LAU) الممثّل اللبنانيّ طلال الجردي في حفل مميّز تقديرًا لمسيرته الفنّيّة.

بهذه المناسبة، نشر “الجردي”، أكثر من صورة من أجواء الحفل، شاكرًا الجامعة على التّكريم الّذي يعني له الكثير خصوصًا أنّه خرّيج الجامعة نفسها.

كما عبّر عن فخره بهذا التّكريم الّذي وصفه بأنّه سيبقى مميّزًا في ذاكرته، موجّهًا شكرًا خاصًّا لطلّاب قسم التّلفزيون والسّينما على هذه المبادرة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ مسيرة طلال الجردي، حافلة بالأعمال الدّراميّة النّاجحة أحدثها مشاركته في مسلسل “عَ أَمَل” من إنتاج شركة إيغل فيلمز والمسلسل التّركيّ المعرّب “العميل”.