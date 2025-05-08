شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز في الجناح المصري بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج فعالياته داخل الجناح المصري المشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، والمقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 24 مايو الجارى، بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام.

يستضيف الجناح المصري سلسلة من الندوات المهمة التي تتناول جوانب رئيسية من صناعة الأفلام والاتجاهات الصناعية، وتهدف هذه الجلسات إلى ربط المحترفين من مختلف أنحاء العالم بالمشاريع والمواهب داخل مصر والمنطقة العربية.

يبدأ البرنامج بندوة " التصوير في مصر: مصر كوجهة تصوير عالمية" 14 مايو، يليها ندوة " من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية" 15 مايو الجارى والتي تركز على تعزيز التعاون والفرص بين صناعة السينما الأمريكية والمصرية.

ويتضمن البرنامج أيضا ندوة بعنوان " الأرض المشتركة: الإنتاج المشترك مع العالم العربي" بحضور مجموعة من الخبراء، ستُناقش الفوائد والتحديات والاستراتيجيات اللازمة للإنتاج المشترك الناجح، يوم 16 مايو الجارى،

كما يتضمن البرنامج ندوة بعنوان " تعزيز النظام البيئي: بناء الروابط بين المهرجانات السينمائية العربية" وتضم ممثلون عن أهم المهرجانات السينمائية العربية يناقشون استراتيجيات التعاون والنمو المتبادل، ويليها ندوة بعنوان " الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الشباب" وتسلط هذه الجلسة الضوء على المواهب العربية الناشئة التي بدأ تأثيرها في الظهور داخل المشهد السينمائي، وذلك يوم 17 مايو الجارى.

وقد عبر المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن أهمية تواجد جناح مصري هذا العام قائلًا: "نسعى لتعزيز تواجد السينما المصرية في المشهد العالمي، والتعاون في هذا الجناح يعكس اهتمامنا ببناء علاقات فعالة مع صناع السينما حول العالم".

وقالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "صُمم برنامجنا في كان لتسليط الضوء على المواهب والفرص المتاحة في المشهد السينمائي المصري، وربطه مع المشهدين العربي والدولي، وذلك من خلال نقاشات متخصصة، تتزامن مع الاحتفاء بتواجد أفلام مصرية في برنامج المهرجان مثل "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى و"الحياة بعد سهام" لنمير عبد المسيح".



مؤسسو مهرجان الجونة