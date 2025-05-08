شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشكر كل من واساها في رحيل زوجها: محبتكم قوّتني وكنتم سندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة على توجيه الشكر لكل من قدم لها التعازى في رحيله زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفي، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب، بشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيّبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحفيين، محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير، الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعًا".





وحرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 علي تقديم واجب العزاء في الراحل بحضور عزائه الذى أقيم الإثنين الماضي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للنجمة كارول سماحة في رحيل زوجها، حيث حضر منذ الدقائق الأولى كل من: إلهام شاهين، دينا فؤاد، هالة سرحان، عمرو أديب، إسماعيل فرغلي والمخرجة بتول عرفة، مصطفي شعبان، أشرف زكي، إدوارد، جومانا مراد، الإعلامي رامي رضوان، وليد توفيق، لبلبة، إيهاب فهمي، هاني رمزي، دنيا عبد العزيز، المنتج محسن جابر.

كما حضر كل من الإعلامية مني الشاذلي، خالد أبو بكر، ليلى علوي، محمد محمود عبد العزيز، المخرجة إيناس الدغيدي، داليا البحيري، طارق علام، سلاف فواخرجي، المايسترو سليم سحاب، نيللي كريم، منال سلامة، النجمة أنغام، محمد سامي ومي عمر، الهام صفي الدين، هالة صدقي، لقاء سويدان، تامر حبيب، دينا، لطيفة

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة نعت زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.