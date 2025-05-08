أفلام عربية نافست على السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان السينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 مساءً - يعدواحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، ودومًا ما كان لـحضورًا قويًا وبارزًا على مدار تاريخ مهرجان كان السينمائي من خلال المُشاركة بعدد من المُسابقات والفعاليات الخاصة بالمهرجان.وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز أفلام السينما العربية والتي شاركت بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وتم ترشيحها لجائزة السعفة الذهبية والتي تعد من أهم الجوائز السينمائية على مستوى العالم.تعد السينما الجزائرية هي الوحيدة التي حصدت جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي بدورة عام 1975 من خلال فيلم "وقائع سنين الجمر" والذي جاء من إخراج محمد لخضر حمينة، والذي كان قد رُشح من قبل بشكل رسمي عام 1967 من خلال فيلمه "ريح الأوراس".وفي عام 2010 تم ترشيح الفيلم الجزائري "خارجون عن القانون" لجائزة السعفة الذهبية وجاء الفيلم من إخراج رشيد بوشارب.كما كان للسينما المصرية حضور لافت بمهرجان كان السينمائي وبشكل خاص على يد المخرج العالمي يوسف شاهين، حيث شارك فيلم "الآخر" عام 1999 بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، وفي عام 1997 ترشح فيلم "المصير" لجائزة السعفة الذهبية.وعلى الرغم من عدم فوز الفيلم بالجائزة، إلا أنه تم تكريم المُخرجبدورة عام 1997 بجائزة اليوبيل الذهبي تكريمًا لمسيرته الفنية والسينمائية.وبعيدًا عن الأفلام الروائية الطويلة قد نجح الفيلم المصري القصير "ستاشر" بالفوز بجائزة السعفة الذهبية بالدورة الـ73 من مهرجان كان كأفضل فيلم قصير بعد منافسة 11 فيلمًا قصيرًا.فيما تعد السينما الفلسطينية صاحبة حضور كبير بمهرجان كان السينمائي، حيث أن في دورة عام 2002 من المهرجان فاز الفيلم الفلسطيني "يد إلهية" للمٌخرج إيليا سليمان بجائزة لجنة التحكيم وكان مُرشحًا للفوز بجائزة السعفة الذهبية.يُمكنكم قراءة:وفي عام 2009 ترشح الفيلم الفلسطيني "الزمن الباقي" للمُخرج إيليا سليمان لجائزة السعفة الذهبية، فيما قد شارك الفيلم الفلسطيني بإنتاج مشترك مع بلجيكا "صورة عزيزة" للمُخرج ميشيل خليفي بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي دورة عام 1987.كما نجحت أيضًا السينما التونسية في المُشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، وجاء ذلك من خلال فيلم "صيف حلق الوادي" للمخرج فريد بوغدير بدورة عام 1996 من المهرجان، وأيضًا فيلم "موسم الرجال" والذي تم عرضه بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورة عام 2000 وجاء الفيلم من إخراج مفيدة التلاتلي.كما شاركت أيضًا كل من السينما اللبنانية والسينما المغربية بمهرجان كان سينمائي، حيث نجحت المُخرجة اللبنانية نادين لبكي في الفوز بجائزة لجنة التحكيم من خلال فيلم "كفر ناحوم" بدورة عام 2018 من المهرجان.وعلى مستوى السينما المغربية فقد ترشح فيلم "علّي صوتك -Casablanca Beats" للمخرج نبيل عيوش لجائزة السعفة الذهبية في دورة عام 2021. كما ترشح الفيلم المغربي بإنتاج مشترك مع فرنسا "الجزيرة الأخيرة" للمخرج نور الدين صايل لجائزة السعفة الذهبية بدورة عام 1993 من مهرجان كان السينمائي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»