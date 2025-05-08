شهادة المخرج محمد عبد العزيز حول علاقة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

المخرج محمد عبد العزيز يكشف عن شهادته

بوسي شلبي تواحدت بجانب محمود عبد العزيز في مرضه ليلاً ونهاراً

بيان ورثة الفنان محمود عبد العزيز

كريم محمود عبد العزيز ينشر على ستوري حسابه على إنستغرام بيان ورثة محمود عبد العزيز

رد بوسي شلبي على بيان ورثة محمود عبد العزيز

بيان الإعلامية بوسي شلبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 مساءً - أبدى المخرجشهادته في الجدل المُثار حالياً حول طبيعة علاقة الإعلاميةوالفنان الكبير الراحلفي السنوات التي سبقت وفاته، خاصة بعدما أعلن ورثة الساحر أنه توفي دون أن يكون متزوجاً، في الوقت الذي أكدت فيهأنها كانت زوجة الراحل حتى آخر يوم في عمره "زواجاً شرعياً قانونياً".المخرج محمد عبد العزيز كتب منشوراً على حسابه بموقع فيسبوك كشف عن صحة موقف الإعلاميةفي هذه القضية حيث كتب:"كنت قريباً جداً وصديقاً حميماً للمغفور له الفنان الصديق، شتاءاً في القاهرة وصيفاً في الأسكندرية والساحل الشمالي، وأمتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سوياَ قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها".يمكنكِ قراءة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف مفاجأة عن ميراث والده.. لم يكن متزوجًاوتابع المخرجفي منشوره:"أشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد 2000 عندما كان محمود مقيماً معها فيها انتظاراً لبناء فيللته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضاً".وأضاف:"توسطت بوسي لي للاستعانة بـ محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في اعطاءهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولي وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق".واختتم محمد عبد العزيز متشور قائلاً:"هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود عبد العزيز الله يرحمه، في مرضه الأخير بمستشفي الصفا، وحتي وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للأسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرأن علي روحه الطاهرة، هذا ماعشناه ولمسناه لسنوات وسنوات..المخرج / محمد عبد العزيز"إقرئي أيضاً.. بوسي شلبي تفند مزاعم ورثة محمود عبد العزيز: علاقتي بالراحل كانت شرعيةوكان ورثة الفنان الراحلأصدروا بياناً جاء نصه: "في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".تابع البيان: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة، فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات، وقد صدرت كل الأحكام برفض الدعاوى على كل درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".وأضاف البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".واختتم البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا، ولن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كل حقوقنا القانونية".وردت الإعلاميةهي الأخرى ببيان جاء فيه:"لا خلاف على أخلاقيات محمود عبد العزيز وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، علاقتي بالمرحوم كانت قائمة وموثّقة ومعروفة لدى الأقارب والأصدقاء والورثة أنفسهم، والراحل لم يخالف الشريعة أو القانون طوال حياته".كما أشارت الإعلامية إلى أن المسألة القانونية لا تزال متداولة أمام القضاء المصري، وأنه لم يصدر بعد حكم نهائي بشأنها، مؤكدة: "الإجراءات القضائية لم تنتهِ إلى القول الفاصل الحاسم في هذا الموضوع".وأوضحت أن مكتب اللواء حسام نبيل، مستشارها القانوني، سيتولى الرد القانوني على ما أُثير من قبل بعض الورثة، مشددة على احترامها الكامل لمقام القضاء المصري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».