شهادة المخرج محمد عبد العزيز حول علاقة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 مساءً - أبدى المخرج محمد عبد العزيز شهادته في الجدل المُثار حالياً حول طبيعة علاقة الإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز في السنوات التي سبقت وفاته، خاصة بعدما أعلن ورثة الساحر أنه توفي دون أن يكون متزوجاً، في الوقت الذي أكدت فيه بوسي شلبي أنها كانت زوجة الراحل حتى آخر يوم في عمره "زواجاً شرعياً قانونياً".
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وتابع المخرج محمد عبد العزيز في منشوره:"أشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد 2000 عندما كان محمود مقيماً معها فيها انتظاراً لبناء فيللته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضاً".
واختتم محمد عبد العزيز متشور قائلاً:"هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود عبد العزيز الله يرحمه، في مرضه الأخير بمستشفي الصفا، وحتي وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للأسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرأن علي روحه الطاهرة، هذا ماعشناه ولمسناه لسنوات وسنوات..المخرج / محمد عبد العزيز"
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وكان ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أصدروا بياناً جاء نصه: "في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".
وأضاف البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".
واختتم البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا، ولن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كل حقوقنا القانونية".
كما أشارت الإعلامية إلى أن المسألة القانونية لا تزال متداولة أمام القضاء المصري، وأنه لم يصدر بعد حكم نهائي بشأنها، مؤكدة: "الإجراءات القضائية لم تنتهِ إلى القول الفاصل الحاسم في هذا الموضوع".وأوضحت أن مكتب اللواء حسام نبيل، مستشارها القانوني، سيتولى الرد القانوني على ما أُثير من قبل بعض الورثة، مشددة على احترامها الكامل لمقام القضاء المصري.
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المخرج محمد عبد العزيز يكشف عن شهادتهالمخرج محمد عبد العزيز كتب منشوراً على حسابه بموقع فيسبوك كشف عن صحة موقف الإعلامية بوسي شلبي في هذه القضية حيث كتب:"كنت قريباً جداً وصديقاً حميماً للمغفور له الفنان الصديق محمود عبد العزيز، شتاءاً في القاهرة وصيفاً في الأسكندرية والساحل الشمالي، وأمتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سوياَ قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها".
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وتابع المخرج محمد عبد العزيز في منشوره:"أشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر وعايشناه جميعا كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بزايد 2000 عندما كان محمود مقيماً معها فيها انتظاراً لبناء فيللته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضاً".
بوسي شلبي تواحدت بجانب محمود عبد العزيز في مرضه ليلاً ونهاراًوأضاف محمد عبد العزيز:"توسطت بوسي لي للاستعانة بـ محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في اعطاءهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولي وبموافقة ومباركة محمود، لم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي".
واختتم محمد عبد العزيز متشور قائلاً:"هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود عبد العزيز الله يرحمه، في مرضه الأخير بمستشفي الصفا، وحتي وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للأسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرأن علي روحه الطاهرة، هذا ماعشناه ولمسناه لسنوات وسنوات..المخرج / محمد عبد العزيز"
إقرئي أيضاً.. بوسي شلبي تفند مزاعم ورثة محمود عبد العزيز: علاقتي بالراحل كانت شرعية
وكان ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أصدروا بياناً جاء نصه: "في الأونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والإفتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".
بيان ورثة الفنان محمود عبد العزيزتابع البيان: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة، فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات، وقد صدرت كل الأحكام برفض الدعاوى على كل درجات التقاضي، وكذلك حفظ البلاغات الجنائية، وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".
وأضاف البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998، ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي، وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الإرتباطات والمهرجانات".
واختتم البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص، ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا، ولن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك، وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كل حقوقنا القانونية".
رد بوسي شلبي على بيان ورثة محمود عبد العزيزوردت الإعلامية بوسي شلبي هي الأخرى ببيان جاء فيه:"لا خلاف على أخلاقيات محمود عبد العزيز وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، علاقتي بالمرحوم كانت قائمة وموثّقة ومعروفة لدى الأقارب والأصدقاء والورثة أنفسهم، والراحل لم يخالف الشريعة أو القانون طوال حياته".
كما أشارت الإعلامية إلى أن المسألة القانونية لا تزال متداولة أمام القضاء المصري، وأنه لم يصدر بعد حكم نهائي بشأنها، مؤكدة: "الإجراءات القضائية لم تنتهِ إلى القول الفاصل الحاسم في هذا الموضوع".وأوضحت أن مكتب اللواء حسام نبيل، مستشارها القانوني، سيتولى الرد القانوني على ما أُثير من قبل بعض الورثة، مشددة على احترامها الكامل لمقام القضاء المصري.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».