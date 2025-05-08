شاهدوا.. ماذا قال أحمد إيراج عن زيارة هدى حسين لفريق مسرحية المدينة الترفيهية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 مساءً - بطريقته الخاصة رحب الفنان أحمد إيراج بزيارة الفنانة هدى حسين وحضورها لعرض مسرحية "المدينة الترفيهية"، ونشر صورة للفريق مع الفنانة، وعلق وكتب "شوفتها تسعد القلب، وحضورها يزيد نجاحنا نجاح، إنها الملكة هدى حسين".

وتفاعلت الفنانة هدى حسين مع الصورة والتعليق وكتبت "شكراً أحمد الغالي".

كما نشر أحمد إيراج مقاطع له من المسرحية وعلق وكتب "يحلى النجاح

لأنكم الجزء الأساسي فيه، جمهورنا الحبيب، مستمرين بفضل الله في المدينة الترفيهية يومياً طوال أيام الأسبوع".

أبطال مسرحية "المديـنة الترفيهية"

مسرحية "المديـنة الترفيهية" عرضت منذ أول أيام عيد الفطر ولا تزال تعرض حتى الآن، وهي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لمحمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنانين بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، طلال سام، بالإضافة إلى آخرين.

آخر عمل عُرض للفنان أحمد إيراج

وكان آخر عمل عُرض للفنان أحمد إيراج هو "سدف"، وهو مسلسل تقع أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهنّ لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين تُوجّه نحوهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، فيّ الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، حسن إبراهيم، سليمان المعيني، وشوق بنت عبدالله، بالإضافة إلى آخرين.

كما سبقه عرض مسلسل بعنوان "مناير وأربع جناين"، من بطولة الفنانة نور الدليمي، مرام البلوشي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، روان العلي، سميرة الوهيبي، حسن عبدال، زينب يوسف، فيصل المزعل، غرور، غادة الكندري، وأسرار دهراب، بالإضافة إلى آخرين.

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