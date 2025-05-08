مؤلف أنا إنت إنت مش أنا يكشف لـ الخليج 365 سر الاسم والتفاصيل بعد انطلاق التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 10:27 مساءً - بدأ صناع مسلسل "أنا إنت إنت مش أنا " تصوير أول مشاهد العمل أول أمس الثلاثاء بعد أشهر من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وكذلك انتظار انتهاء فريق العمل من تصوير مسلسلاتهم الأخيرة التي تم عرضها في موسم دراما رمضان 2025 حيث استمرت عمليات التصوير حتى الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.

تفاصيل مسلسل "أنا إنت إنت مش أنا "

مسلسل "أنا انت انت مش أنا" يجمع الفنان السوري معتصم النهار بالفنانة المصرية ميرنا نور الدين في 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة حسبما أكد مؤلف العمل أحمد محمود أبو زيد لـ "الخليج 365" مشيراً إلى أن العمل يشارك في بطولته كلُ من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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وأوضح أحمد محمود أبو زيد أن اسم المسلسل قد يراه البعض غريباً بعض شيء ولكن عندما يعرض العمل سيفهم سبب تسيمه بهذا الاسم، مضيفاً أنه انتهى من كتابة سيناريو وحوار هذا العمل بالكامل قبل انطلاق التصوير حيث بدأ العمل عليه منذ 9 أشهر كاملة وتحديداً عندما عرض عليه شقيقه كريم أبو زيد الفكرة وأعجب بها بعدما وجدها معاصرة ولم يتم طرحها قبل ذلك اذ تتناول عالم الميتافيرس وتفرعاته.

معتصم النهار في أول ظهور بالدراما المصرية

مسلسل "أنا إنت إنت مش أنا " يسجل أولى بطولات الفنان السوري معتصم النهار في الدراما المصرية بعدما حقق العديد من النجاحات في الدراما السورية، والعمل والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج إيهاب منير، الذي قدّم مؤخراً مسلسل "عمر أفندي" بطولة: أحمد حاتم، وآية سماحة.

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معتصم النهار خاض منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نفس"، من إخراج إيلي سمعان. ومن كتابة إيمان السعيد. وشارك في بطولة العمل: عابد فهد، دانييلا رحمة، أحمد الزين، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حول راقصة باليه فقدت بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما.

ميرنا نور الدين تتألّق في رمضان 2025

فيما تواجدت ميرنا نور الدين في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما: "فهد البطل" مع أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي. وتأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام، و"في لحظة" مع الفنان أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، صفاء الطوخي. من تأليف هشام هلال. وإخراج أحمد خالد.

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