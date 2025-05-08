هذه مستجدات الحالة الصحية لوالدة أوس أوس

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن نشر الممثل المصري محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، يوم أمس صورة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، من داخل المستشفى، حيث نقلت والدته إليها، وناشد متابعيه الدعاء لها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، طمأن أوس أوس اليوم الجمهور حيث كتب:" شكرا ليكم جميعاً على سؤالكم و مكالمتهم و داعواتكم ، الحمد لله ربنا عدها على خير ، اللهم اشفي أمي و أشفي كل مريض يارب"

من جهة أخرى، يواصل أوس أوس نشاطه الفني، من خلال مشاركته في فيلم "الصفا الثانوية بنات"، الذي يجسد فيه دور مدرس تربية رياضية في مدرسة للبنات، وتنشأ بينه وبين إحدى المعلمات – التي تجسد دورها الممثلة وئام مجدي – قصة حب ضمن إطار كوميدي.



ويشارك في الفيلم الممثلون علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وجيسيكا حسام، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.