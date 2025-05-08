بشرى تدافع عن غادة عبد الرازق والأخيرة تردّ

دافعت الفنانة بشرى عن الفنانة غادة عبدالرازق بعدما أعلنت أخيراً رفضها حضور المهرجانات التي لا تُكرَّم فيها، مؤكدةً دعمها الكامل لموقف غادة لأنها تمتلك مسيرة فنية طويلة وتستحق التقدير، خاصة في هذه المرحلة العمرية من حياتها المهنية.

وأكدت بشرى خلال تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركتها في "مهرجان أسوان لأفلام المرأة"، أن من حق غادة الحصول على التكريم الذي يليق بمشوارها، مشيرةً الى ضرورة عدم تكرار تكريم نفس الوجوه في كل دورة من المهرجانات.

وفي أول تعليق لها على موقف بشرى، نشرت غادة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو من اللقاء، وعلّقت عليه بالقول: "شكراً حبيبتي".

وكانت غادة عبدالرازق قد أوضحت في مقابلة سابقة أن سبب امتناعها عن حضور المهرجانات يعود الى عدم تكريمها في أي مهرجان رسمي في بلدها، رغم السنوات الطويلة من العمل الفني. وأشارت الى أنها تفضّل البقاء في المنزل على المشاركة من دون تقدير حقيقي.

وأثارت تصريحات غادة عبد الرازق تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر عدد كبير من المتابعين عن تضامنهم معها، مؤكدين أنها فنانة موهوبة وصريحة وتستحق التكريم عن جدارة.

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