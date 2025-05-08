ياسر جلال يكشف تفاصيل النَّصب عليه بعد تحذير أشرف زكي

كشف الفنان ياسر جلال تفاصيل وقوعه ضحية عملية نصب من رجلٍ انتحل شخصية الفنان قيس عبد الفتاح، وادّعى أنه يحتاج الى مساعدات مالية، بعد أن نُقل الى أحد المستشفيات وتم احتجازه في العناية المركزة، وحين بحث جلال في أمره وتواصل مع النقابة تأكّد من أنه نصّاب.

وفي تعليقه الأول، قال ياسر جلال في تصريحات صحافية: "تلقيت رسائل من رجلٍ انتحل صفة فنان، وحين طلبت منه أن أهاتفه، رفض وبرّر موقفه بأنه في العناية المركزة، وليس لديه شبكة إرسال، بل في المقابل كان يتواصل معي من طريق الواتساب. شككت في أمره، وتواصلت مع النقابة فأكد لي الدكتور أشرف زكي أنه نصّاب"... وأضاف: "منه لله بيمنع خير عن ناس كتير وبيوجه رسالة لزملائي خدوا بالكم".

يُذكر أن ياسر جلال ليس الفنان الأول الذي يقع ضحية عمليات النصب، حيث كانت البداية مع الفنان ماجد المصري الذي فوجئ بشخص يدّعي أنه فنان من جيل الروّاد ويحتاج الى مساعدة مالية، وحين شكّ في أمر هذا الرجل، تواصل مع نقابة المهن التمثيلية لمعرفة تفاصيل عنه، لكنه فوجئ بأن هناك شخصاً ينتحل شخصية الفنان وينصب على النجوم باسمه.

وبناءً عليه، قرّر ماجد المصري أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الرجل، كما حذّر زملاءه من الوقوع في الفخ، مطالباً كل النجوم بضرورة الرجوع الى النقابة والفنان أشرف زكي أولاً قبل تقديم أي مساعدات مالية للفنانين الذين يستغيثون بهم، حتى لا يقعوا ضحية عملية نصب جديدة.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية قد وجّه تحذيراً الى النجوم حتى لا يقعوا في هذا الفخ، حيث طالبهم بالرجوع الى النقابة قبل تقديم أي مساعدات، حتى يتأكدوا من حالة الفنان الذي يحتاج الى مساعدة، وتذهب هذه المساعدات الى المستحقين، وأيضاً لتجنيب النجوم الوقوع ضحايا عمليات نصب جديدة.

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