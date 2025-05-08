سميحة أيوب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان

كشفت الفنانة سميحة أيوب عن تطورات حالتها الصحية بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بسرطان الثدي منذ فترة وأنها حاولت إخفاء الأمر، وان هذا هو سبب ابتعادها الفترة الماضية عن الظهور في أعمال فنية.

قالت سميحة في تصريحات صحافية، إنها تتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة وتواصل المتابعة مع الطبيب لتلقي العلاج، مشيرة الى أنها تنتظر الدور المناسب للعودة الى جمهورها في أعمال جديدة مختلفة.

تابعت: بطمئن جمهوري أنا كويسة صحيًا وابتعادي سببه إني مش لاقية الدور المناسب للعودة من جديد للجمهور عشان كده بعيدة، ومستنية الدور المختلف اللي يستفزني كممثلة.

وعن رأيها في عودة الفنان يحيي الفخراني الى المسرح من جديد بالفترة المقبلة، أكدت سميحة أيوب أن الأخير يتمتع بحضور قوي وخطوة تشجع كل الصناع للعودة من جديد الى المسرح لتقديم أعمال، معلقة: "واثقة أن يحيى الفخراني هيعمل طفرة في المسرح قريب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سميحة أيوب كان مشاركتها في مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وبطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبد الغني، وبسمة، الى جانب عدد كبير من النجوم.

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