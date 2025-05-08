شيري عادل تكشف موقفها من الانتقادات والتعليقات السلبية عبر مواقع السوشيال ميديا

كشفت الفنانة شيري عادل موقفها من الانتقادات والتعليقات السلبية عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكدةً أنها لا تعاني من تلك التعليقات السلبية التي يتضايق منها أغلب الفنانين.

وقالت شيري في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في "مهرجان أسوان لأفلام المرأة": "علاقتي بالسوشيال ميديا كويسة الحمد لله، وبحبّها عشان بتقرّبني من جمهوري، ومش بقابل التعليقات السلبية دي".

وعن مشاركتها في المهرجان، قالت: "مبسوطة إني في "مهرجان أسوان لأفلام المرأة"، لأني بحب الحاجة اللي بتكون مخصّصة للمرأة".

يُذكر أن شيري عادل تنتظر عرض فيلم "أصل الحكاية"، الذي تشارك في بطولته مع الفنانين: عابد عناني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، جيسيكا حسام الدين، يوسف عثمان، علاء مرسي، كريم عفيفي، هالة فاخر، محمود حافظ، رانيا شاهين...، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

والفيلم يناقش في إطار من الكوميديا السوداء فكرة الغريزة الجنسية، وربط شخصيات العمل لها بالعديد من أمور حياتهم، فهذه الغريزة تكون في بعض الأحيان المحرك الأساسي لدى الكثيرين.

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