حلا شيحة تثير الجدل بفيديو جديد وتتلقّى رسائل دعم من زميلاتها

القاهرة - الخليج 365
أثارت الفنانة حلا شيحة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في مقطع مصوّر جديد وهي تجلس قُبالة البحر وترتدي الحجاب، موجّهةً من خلاله رسالة روحانية تأمّلية.
ونشرت حلا عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام" فيديو دعت من خلاله الجمهور الى التأمّل في آيات الله الكونية، مشيرةً الى أن التفكّر كان البداية لهداية الأنبياء والرُّسل، ومستشهدةً بسيدنا إبراهيم عليه السلام.
وقالت حلا شيحة في الفيديو: "دعوة للتفكّر والتأمل، هداية الأنبياء والرسل بدأت بالتفكر أولاً، زي سيدنا إبراهيم عليه السلام، التفكر خلاّه يشوف ويلمس، فالله واحد وليس كمثله شيء، وهو اللي خلاّه يكسّر الأصنام ومايخافش من النار، وكل ده بدأ بعبادة التفكر".
وأضافت: "كل شيء في الكون يدل على الله، ومن خلال التفكّر في خلق الله، يصل الإنسان الى يقين القلب بوحدانية الله وقدرته في الخلق، مثلما أصبح سيدنا إبراهيم أمةً وحده وخليل الله... الجو جميل، سبحان الله. من زمان وأنا أحب التفكّر، وأحب أصحى بدري وأجلس على البحر، كنت بتأمل شكل السماء والبحر، خاصة الصبح، وكان من ضمن الحاجات اللي خلّتني أفكّر في وجود ربنا، أنني كنت أشوف البحر الصبح، وأسأل نفسي: فين ربنا؟".
ولاقى فيديو حلا شيحة تفاعلاً كبيراً من عدد من الفنانات، حيث علّقت بسمة بوسيل على الفيديو قائلةً: "أراكِ أكثر سعادةً". فيما كتبت الفنانة هنا الزاهد: "أنتِ أطيب وأنقى قلب"، وذلك في دعم واضح من زميلاتها في الوسط الفني، اللواتي عبّرن عن تقديرهن للتوجّه الروحي الذي تسلكه حلا شيحة في هذه المرحلة من حياتها.
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