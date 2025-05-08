الجمهور يتفاعل مع "لوك" تامر حسني الغريب وطلبه الخاص

فاجأ النجم تامر حسني جمهوره بنشر فيديو تقمّص من خلاله شخصية الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وحرص على الترويج لحفله المقبل، الذي وصفه بأنه سيكون استثنائياً.

وظهر النجم المصري في المقطع المصوّر بجاكيت مزخرفة باللون الأحمر مع توب حمراء، وتزيّن بسلاسل ذهبية ضخمة وارتدى ثلاث ساعات في معصمه، مقلّداً بذلك النجم الشعبي الراحل. وأكمل اللوك بوضع الشعر المستعار الكثيف، فبدا بشكل مختلف تماماً.

وتوجه تامر الى جمهوره برسالة طلب فيها أن يصوّتوا لمدة 24 ساعة ويختاروا بين أغنيتي "ناسيني ليه" و"come back to me"، كاشفاً أنه سيحوّلها الى أغنية شعبية وسيقدّمها في الحفل الذي سيُحييه في 23 أيار/مايو الجاري على أحد المسارح الكبرى في مدينة نصر، وقد تم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

وبطريقته الكوميدية المعهودة، روّج النجم المصري لحفله، مؤكداً أنه سيكون مميزاً إذ قال: "طبعاً التجهيزات مكلفة جامد واخدلي بالك انت أيوه"، ومشيراً إلى الساعات التي يضعها في معصمه.

ويقدّم تامر حسني الحفل بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى لمشروبات الطاقة، والتي أعلنت عن مفاجآت عديدة ستتخلل الحفل، من بينها اختيار الجمهور للأغاني التي سيقدّمها تامر، مع فقرة خاصة تعتمد على مزج مجموعة من أشهر أغانيه مباشرةً في الحفل، ويكون الختام بتقديم تامر أغنيتين للمرة الأولى على المسرح.

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