شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد العزيز: بوسي شلبي زوجة محمود عبد العزيز وتوسطت لأولاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمد عبد العزيز عن الجدل الثائر بين ورثة الفنان محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "كنت قريباً جداً وصديقاً حميماً للمغفور له الفنان الصديق محمود عبد العزيز شتاء في القاهرة وصيفا في الإسكندرية والساحل الشمالي".





وتابع: "امتدت صداقتنا وزمالتنا، وجمعتنا أفلام عديدة اشتركنا في تقديمها سويا قبل زواجه من الإعلامية الصديقة بوسي شلبي وبعدها، وأشهد أن ارتباطه ببوسي كان ملء السمع والبصر، وعايشناه جميعاً كأصدقاء وزملاء لحظة بلحظة في جميع المناسبات بحلوها ومرّها، وكانت بوسي تستقبلنا في دعواته لنا كزوجة وشريكة حياة سواء في شقة شارع محيي الدين أبو العز أو في فيلتها بالشيخ زايد 2000، عندما كان محمود مقيماً معهاً فيها، انتظاراً لبناء فيلته في الشيخ زايد، أو في كابينة بوسي في هاسيندا باي في الصيف والتي كان محمود مقيما معها فيها أيضاً".

واستكمل محمد عبد العزيز: "وتوسطت بوسي لي للاستعانة بمحمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز في إعطائهم الفرصة للتمثيل في بعض مسلسلاتي للمرة الأولى، وبموافقة ومباركة محمود، ولم نلاحظ أو نرصد لثانية واحدة أن بوسي لم تكن زوجة لمحمود أو طليقة له، بل حدث خلاف بينهما وتحدثت مع محمود وعنفّته وطالبته بعدم سماع الوشايات وانصاع محمود لرأيي واستجاب لمصالحة زوجته بشهادة المنتج الصديق محمد فوزي".

واختتم محمد عبد العزيز حديثه: "هذه شهادتي للحق والتي أكدتها تواجد بوسي ليلا ونهارا في رعاية محمود، الله يرحمه في مرضه الأخير وحتي وفاته، هذا بالإضافة لسفرياتها المتواصلة للأسكندرية لزيارة ضريحه في كل المناسبات وقراءة القرأن علي روحه الطاهرة، هذا ما عشناه ولمسناه لسنوات وسنوات".