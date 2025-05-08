شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X لـ كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج تامر مرسي الإعلان التشويقي الرسمي لفيلمها الجديد "المشروع X"، في تعاون سينمائي مرتقب يجمع النجم كريم عبد العزيز بالمخرج والمؤلف بيتر ميمي، بعد سلسلة من النجاحات السابقة في السينما والدراما.

يُعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟، فهي رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي قائلاً: "فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة، وسعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي."

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

من المقرر عرض الفيلم بدور السينما في مصر يوم 21 مايو 2025، على أن يُطرح في باقي الدول العربية يوم 5 يونيو 2025، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى السينمائي.