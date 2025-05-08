أكشن ومطاردات وغموض في البرومو الرسمي لفيلم المشروع x

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 08:54 مساءً - طرح القائمون على فيلم "المشروع X" للفنان كريم عبد العزيز البرومو الرسمي للعمل المنتظر إطلاقه في دور العرض السينمائي بمصر يوم 21 مايو الجاري ويوم 5 يونيو المقبل في صالات السينما بالدول العربية وحول العالم للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، وسيطرت على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات والغموض، وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة الفيلم.

"المشروع X" يعرض بأربع تقنيات حديثة

فيلم "المشروع X" يُعد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

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من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي في بيان صحفي قائلاً: "فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة. سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي."

أبطال وقصة فيلم "المشروع X"

فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

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تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

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