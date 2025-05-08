مهرجان الجونة السينمائي يعلن برنامج الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 08:54 مساءً - بعد الإعلان عن مشاركته في الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي المقرر تنظيمه في الفترة من 13-24 مايو 2025 بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام، كشف مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل فعالياته وندواته المقرر عقدها داخل الجناح.

وقد عبر المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، عن أهمية تواجد جناح مصري هذا العام قائلًا: "نسعى لتعزيز تواجد السينما المصرية في المشهد العالمي، والتعاون في هذا الجناح يعكس اهتمامنا ببناء علاقات فعالة مع صناع السينما حول العالم".

شعار الجناح المصري في مهرجان كان - الصورة من المركز الصحفي

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يستضيف الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي 2025 سلسلة من الندوات المهمة التي تتناول جوانب رئيسية من صناعة الأفلام والاتجاهات الصناعية. تهدف هذه الجلسات إلى ربط المحترفين من مختلف أنحاء العالم بالمشاريع والمواهب داخل مصر والمنطقة العربية. ويأتي البرنامج كالتالي:

ستتناول هذه الندوة الجوانب العملية ومميزات التصوير في المواقع المتنوعة في مصر، وتقدم رؤى قيمة للإنتاجات الدولية.

- 14 مايو16:00 - 17:30 مساءً، التصوير في مصر: مصر كوجهة تصوير عالمية

- 15 مايو15:30 - 16:30 مساءً، من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية

تركز هذه المناقشة على تعزيز التعاون والفرص بين صناعة السينما الأمريكية والمصرية.

- 16 مايو16:00 - 17:30 مساءً، الأرض المشتركة: الإنتاج المشترك مع العالم العربي

بحضور مجموعة من الخبراء، ستُناقش الفوائد والتحديات والاستراتيجيات اللازمة للإنتاج المشترك الناجح.

- 17 مايو 11:30 صباحًا - 13:00 ظهرًا، تعزيز النظام البيئي: بناء الروابط بين المهرجانات السينمائية العربية

ممثلون عن أهم المهرجانات السينمائية العربية يناقشون استراتيجيات التعاون والنمو المتبادل.

- 17 مايو15:30 - 16:30 مساء، الموجة الجديدة: تسليط الضوء على صانعي الأفلام العرب الشباب

ستسلط هذه الجلسة الضوء على المواهب العربية الناشئة التي بدأ تأثيرها في الظهور داخل المشهد السينمائي.

تعليقًا على برنامج المناقشات، قالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "صُمم برنامجنا في كان لتسليط الضوء على المواهب والفرص المتاحة في المشهد السينمائي المصري، وربطه مع المشهدين العربي والدولي، وذلك من خلال نقاشات متخصصة، تتزامن مع الاحتفاء بتواجد أفلام مصرية في برنامج المهرجان مثل "عائشة لا تستطيع الطيران" لمراد مصطفى و"الحياة بعد سهام" لنمير عبد المسيح".

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