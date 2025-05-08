قصة حب من الطفولة.. علاقة بسمة بوسيل ورامز جلال في بيج رامي

علاقة بسمة بوسيل ورامز جلال في فيلم "بيج رامي"

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"يا خسارة" أحدث أغاني بسمة بوسيل

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تعليق بسمة بوسيل على نيلها الجائزة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 08:54 مساءً - تخوض الفنانة المغربيةأولى تجاربها في عالموذلك خلال فيلم "" حيث تقدم دور البطولة أمام الفنانفي العمل الذي يتواصل تصويره على قدم وساق للعرض في موسم، لتستمر بسمة في فتح آفاق جديدة لها في عالم الفن منذ طلاقها من الفنان تامر حسني، حيث احترفت الغناء وقدمت أكثر من أغنية ناجحة.وتجسد بسمية بوسيل خلال أحداث فيلم "" الذي بدأت تصوير مشاهدها فيه منذ أيام قليلة، شخصية فتاة تعيش قصة حب مع رامز جلال منذ الطفولة وتتطور هذه العلاقة بعدما يكبران خاصة مع التغييرات التي طرأت على شخصيتيهما، وذلك سيجعلهما يقابلان العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة.يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصريةفيلم "" يأتي من بطولة، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أعمال رامز جلال.آخر أعمالالغنائية، أغنية "يا خسارة" التي طرحتها أمس الأربعاء، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، ويقول أول مقطع من الأغنية: "جربت تجرب تعب الفُرقة ووجع القلب.. جربت القسوة وانتا مالكش اساسا ذنب ..جربت تعيش مع ناس الكُره عليهم فرد.. والعمر اللي انتا قضيته معاهم راح ع الأرض".إقرئي أيضاً.. تامر حسني وبسمة بوسيل يجتمعان مجدداً.. فما المناسبة؟وكانت الفنانةقد احتفلت مؤخراً بأول تكريم لها خلال مسيرتها الفنية والذي تسلمته منوالذي تم إقامته في، حيث تم منحها جائزة تكريمًا لتألقها في مجالي الموضة والفن، حيث نشرت على حسابها بموقع انستغرام مجموعة من الصور ومقطع فيديو لها من الحفل وخلال تسلمها الجائزة وأيضًا وهي تقدم إحدى أغانيها على مسرح الحفل.وكتبت بسمة بوسيل تعليقًا قالت فيه: "الحصول على هذه الجائزة شرفًا حقيقيًا، أود أن أشكر جميع من آمنوا بي ودعموني طوال مسيرتي، لمدة سنوات اخترت أن أبتعد عن الموسيقى للتركيز على عائلتي وهو القرار الذي اتخذته بكل حب وفخر، ومع ذلك، ظلت الموسيقى دائمًا قريبة من قلبي، تنتظر لحظتها بهدوء".

تابعي المزيد.. بسمة بوسيل ترد على منتقديها: مش ذنبي اني اتجوزت حد مشهوروأضافت بسمة بوسيل خلال تعليقها: "في الآونة الأخيرة، شعرت أن تلك الشرارة المألوفة تعيد لي متعة الغناء، وإثارة الإبداع، والرغبة في المشاركة معكم جميعًا مرة أخرى، بعض الأحلام لا تتركنا أبدًا، بل تنتظر الوقت المناسب فقط، وهذه الجائزة تُشجعني على الترحيب بالموسيقى مجددًا في حياتي.. أتطلع لمشاركة ما هو قادم معكم قريبا".

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