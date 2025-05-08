شاروخان يتصدر التريند بعد تعرضه للتجاهل من مذيعتين أميركيتين

ميرنا وليد - بيروت - خطف نجم بوليوود شاروخان الأضواء عالمياً بعد مشاركته لأول مرة في حفل Met Gala، ليصبح أول فنان هندي يسير على السجادة الحمراء لهذا الحدث العالمي الذي أُقيم في 6 مايو الجاري.



إلا أن ظهوره الاستثنائي لم يمر من دون جدل، بعد تعرضه لموقف اعتبره كثيرون "مهينًا"، خلال مقابلة مع مذيعتين من مجلة "Vogue" الأميركية.

الإعلاميتان بدتا غير مدركتين لحجم شهرة شاروخان، وطرحتا عليه أسئلة وصفها الجمهور بأنها "سطحية" و"متغطرسة"، منها: "هل تشعر أنك تصنع التاريخ بوجودك هنا؟"، رغم ردّه المتواضع بأنه حضر بدعوة من المصمم سابياساتشي فقط، لأن أبناءه يحبون الحفل.

الموقف تطور إلى موجة استياء واسعة، خاصة بعد تدخل سابياساتشي شخصياً لتوضيح أهمية شاروخان، مؤكدًا أن الفندق شهد تجمهرًا جماهيريًا كبيرًا، وأضاف: "إنه لشرف لأي حدث عالمي أن تطأه قدما شاروخان."

رغم برودة تعامل بعض مصوري الحفل معه، أشاد المتابعون بإطلالته التي اختارها المصمم الهندي لتعبّر عن "الرجل الأسود الأنيق"، في تناغم مع موضوع الحفل هذا العام، والذي احتفى بالأناقة السوداء وتأثيرها الثقافي والتاريخي.