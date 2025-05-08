مي عمر تعتذر عن فيلم "طه الغريب" .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - قررت الممثلة المصرية مي عمر عدم المشاركة في فيلم "طه الغريب" من إخراج عثمان أبو لبن، مرجعة السبب إلى ضيق الوقت وانشغالها بعدد من المشاريع الفنية المقبلة، من بينها عملان سينمائيان قيد التحضير، وأعلنت مي عمر أنها تعمل حاليًا على مشروع درامي جديد سيُعرض في رمضان 2026، وقالت: “انتظروا قريبًا الإعلان عن مشروعي القادم في رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله إنه يكون عمل يليق بهم زي إش إش، ونعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ، مع مخرج رائع لأول مرة هنتعاون سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بشكل جديد".
وكانت مي قد حققت نجاحاً لافتاً في رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش"، الذي تصدّر التريند و لاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور، بمشاركة عدد من الممثلين المصريين أبرزهم الممثل ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، و محمد الشرنوبي، و العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.
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