راغب علامة ونانسي عجرم وسيرين عبد النور ونادين الراسي يواسون كارول سماحة في عزاء زوجها

ميرنا وليد - بيروت - تواصلت مراسم تقديم واجب العزاء للفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها، المنتج المصري وليد مصطفى، مساء الخميس 8 أيار/مايو، في منزلها بمنطقة ضبية – لبنان، حيث شهدت أجواء العزاء حضورًا لافتًا من شخصيات فنية وإعلامية ودبلوماسية، وانضم إلى المعزّين في الساعات الأخيرة عدد من الفنانين والممثلين، من بينهم الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة سيرين عبد النور، والممثلة نادين الراسي، الذين حرصوا على الحضور شخصيًا لتقديم الدعم والمواساة لكارول سماحة في هذا الظرف الأليم، وكان قد سبقهم في تقديم واجب العزاء كل من الممثلة والمخرجة نضال الأشقر، الفنانة رونزا، الممثلة كارلا بطرس، الفنانة إليسا و الفنانة ماجدة الرومي، الممثلة والإعلامية بياريت القطريب، الفنان طوني البايع، الفنان فارس كرم، والممثل جورج شلهوب، الممثلة سينتيا كرم، الممثل جوزيف آصاف، الممثل شربل زيادة، سفيرة الإعلام الهادف هلا المر وزوجها الأستاذ مروان سمعان، الفنان أسامة الرحباني، الفنان جوزيف عطية، الممثلة ورد الخال، إضافة إلى السفير المصري في لبنان علاء موسى، وغيرهم .