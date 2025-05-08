بسمة بوسيل تخوض أولى تجاربها في التمثيل

تستعد الفنانة بسمة بوسيل لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال الفيلم السينمائي الجديد "بيغ رامي"، الذي يشهد عودة الفنان رامز جلال الى شاشة السينما بعد غياب دام عامين.

وتؤدي بسمة بوسيل دور البطولة النسائية أمام رامز في هذا العمل، الذي يحظى بترقّب جماهيري وإعلامي كبير.

الفيلم يضم مجموعة بارزة من الفنانين، من بينهم: محمد أنور، محمد عبد الرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي. تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج محمود كريم.

كانت بسمة قد أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "يا خسارة" على قناتها الرسمية في "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وتحمل الأغنية طابعًا عاطفيًا حزينًا، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وحققت تفاعلًا ملحوظًا منذ طرحها.

كما أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي، أغنية "في شرع مين"، من كلمات أدهم معتز وألحان محمد عبد المجيد، وقبلها في كانون الثاني (يناير) طرحت أغنية "لأ ثواني" التي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة وكانت من كلمات عليم وألحان محمد خلف.

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