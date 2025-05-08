القاهرة - الخليج 365
تقدّمت الفنانة شيرين عبدالوهاب ببلاغ رسمي ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خلافات بينهما منعتها من السيطرة من جديد على صفحاتها، ما دفعها للجوء الى القانون لاستعادة سيطرتها الرقمية.
تقدّم ياسر قنطوش، محامي شيرين عبدالوهاب، ببلاغ رسمي الى قسم شرطة البساتين في القاهرة، اتّهم فيه مدير صفحات الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي بالاستيلاء عليها ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، إلا مقابل مبالغ مالية إضافية، وطالب في بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
وعلى الفور، أجرى رجال المباحث التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وضمان استعادة الفنانة السيطرة على حساباتها الرسمية.
يُذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد حصلت على حكم من المحكمة الاقتصادية يُلزم شركة "روتانا" بدفع مبلغ مليونَي جنيه لها، كتعويض عن حذف أغانيها من منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنها كانت قد أطلقتها رسمياً عبر صفحاتها.
وكان المحامي ياسر قنطوش قد أعلن سابقاً حفظ القضية التي اتُّهمت فيها شيرين بالإساءة الى شركة "روتانا"، وأوضح في بيان رسمي أن النيابة قررت استبعاد شُبهة جنحة القذف الواردة في القضية، وتم إلغاء كل أرقام القضايا المرتبطة بها وحفظها إدارياً.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتقدّم ببلاغ ضد مدير صفحاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.