روبي تحيي حفلا في الأردن للمرة الأولى نهاية مايو

تحيي الفنانة روبي حفلاً ضخماً للمرة الأولى في الأردن في 30 أيار (مايو) الجاري، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" بوستر الحفل، وعلّقت عليه بالقول: "جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة في الأردن يوم 30 مايو في نادي ديونز عمان".

وكان آخر حفلات روبي، حفل قدّمته ليلة رأس السنة في القاهرة الجديدة، وأثارت خلاله جدلاً بعد وضعها شرطاً غريباً لحضوره، حيث اشترطت أن يكون الدخول بالملابس الرسمية، وهذا ليس جديداً عليها، إذ سبق أن وضعت شروطاً غريبة لحفلات أحيتها من قبل، كأن يكون الدخول الى الحفل بالملابس البيضاء أو الكتّان أو اشتراطات أخرى.



يُعدّ مسلسل "إخواتي" آخر أعمال روبي، وقد عُرض في موسم رمضان الماضي، وتناول قصة أربع شقيقات يواجهن تحديات مختلفة في الحياة، ويستعرض العلاقة المعقدة بينهن في إطار درامي مليء بالمشاعر والصراعات، ويجمع بين التشويق والدراما الإنسانية التي تعكس قضايا أسرية ومجتمعية متعددة.

وشارك في بطولة "إخواتي"، نخبة من النجوم، بينهم: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف من بينهم محمد ممدوح وأحمد حاتم، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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