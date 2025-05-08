الإعلامية دعاء فاروق تكشف عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد زيارتها له في منزله

كشفت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، عن الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، وذلك بعد زيارتها له في منزله.

ونشرت دعاء صوراً وفيديو ظهرت فيها مع "الكينغ" من كواليس زيارتها له في منزله رفقة بعض صديقاتها، مؤكدةً أن الزيارة جاءت بشكل عفوي بعد مكالمة هاتفية بينه وبين الإعلامية ريهام إبراهيم، إحدى صديقات دعاء المقرّبات.

وظهر منير في الفيديو والصور بصحة جيدة حيث حرص على إجراء حوارات طريفة مع ضيوفه، وعلّقت دعاء على الصور بطرافة قائلةً: "على غرار الصوت الشهير اللي بيقول أنا طلعت في التلفزيون، أنا ممكن أعمل صوت بنفس الانبساط والدهشة بيقول أنا زرت الكينغ محمد منير في بيته".

وسردت دعاء تفاصيل اللقاء، موضحةً أنه تمّ عقب زيارة صديقتها ريهام إبراهيم لها في منزلها للاطمئنان على نجلها "ديدو". وأثناء الحديث، اكتشفت أن ريهام تتحدث هاتفياً مع محمد منير، لتطلب منها دعاء، بروح الدعابة المصرية المعروفة، أن تُبلغه بمحبة الجميع له.

لم تتوقع دعاء فاروق أن ينتهي حديثها العابر مع محمد منير بدعوة خاصة لزيارته، حيث قالت: "فإذا بريهام تقول له: طب خد دعاء فاروق عاوزة تكلّمك، وكانت مفاجأة لطيفة جداً لأنه لطيف جداً جداً... وفي نهاية المكالمة قال لي: اتفضلي نوّريني مع ريهام بكرة".

وأكدت دعاء أنها فوجئت بكرم منير وتواضعه الكبير، مشيرةً الى أنه رحّب بها كثيراً وأخبرها بأنه تابعها في برنامجها صباح اليوم نفسه، وكتبت: "نجم كبير وقيمة كبيرة، وعلى قدر نجوميته على قدر تواضعه ولطفه الشديد في استقبالنا".

كما توجّهت بالشكر الى الإعلامية ريهام إبراهيم على هذه المفاجأة، وكذلك لعازفة الهارب ياسمين حربي التي رافقتهما في الزيارة، مؤكدةً أن هذا اليوم سيظل محفوراً في ذاكرتها.

كانت "مجموعة روتانا للموسيقى" قد أعلنت قبل أيام توقيعها عقد تعاون مع محمد منير، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، تهدف الى تقديم أعمال جديدة تليق بمكانة "الكينغ" الفنية وتاريخه العريق.

وشهد على التوقيع الأستاذ سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"روتانا"، وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية في القاهرة.

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