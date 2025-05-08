محمد رمضان يتفاعل مع قرار محاكمته بتُهمة إهانة العَلم المصري

مرة جديدة، تجاهل النجم محمد رمضان قرار المحكمة في قضية اتّهامه بإهانة العَلم المصري، وروّج لأغنيته الجديدة بطريقة خاصة عبر السوشيال ميديا.

وبالتزامن مع صدور قرار محكمة جنح الدقي بتحديد يوم 3 حزيران (يونيو) المقبل موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمة رمضان في قضية تتعلق باتّهامه بإهانة العَلم المصري والإساءة الى الشعب المصري، وذلك بناءً على بلاغات قُدّمت ضده أخيراً، أعلن الفنان المصري أنه سيُصدر أغنيته الجديدة "سهران على النيل" اليوم الأربعاء عند الرابعة عصراً.

وتجاهل رمضان القرار، وشارك متابعيه على "إنستغرام" فيديو ظهر فيه بالبدلة الرسمية وهو ينزل من طائرة خاصة، وبدا في غاية الحماسة والسعادة ووضع في الخلفية مقطعاً من أغنيته الجديدة.

وأرفق رمضان المقطع المصوّر بالتعليق: "ما أجمل أن تسمع أغنيتي الجديدة "سهران على النيل" في مصر مع كوب شاي بالنعناع. الأغنية الأربعاء الساعة 4 بإذن الله. لكن مين هيعزمني على الشاي؟".

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