أحمد سعد يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد حضوره حفل بغداد

وجه المطرب أحمد سعد رسالة شكر لجمهور بغداد، بعدما أحيا حفلًا غنائيًّا ضخمًا بها، مساء أمس، تزامنًا مع افتتاح أحد المشروعات المصرية الكبرى هناك، بحضور جماهيري لافت من العراقيين والمصريين المقيمين، ذلك بحضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

أحمد سعد ونجيب ساويرس في حفل العراق

وكتب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «إكس»؛ قائلًا: «من بغداد، شكرًا على اليوم الحلو مع الناس الجميلة في العراق.. حقيقي اتبسطت معاكم جدًا، الواحد فخور بصراحة بالمهندس نجيب ساويرس، لأنه حقيقي مشرفنا في الدول العربية».

وأعاد المهندس نجيب ساويرس نشر تويتة أحمد سعد، ورد قائلًا: «كل الشكر لك وعلى تعبك معانا.. أسعدتنا جميعًا في اليوم الحلو ده».

حفل أحمد سعد في بغداد

الجدير بالذكر أن أحمد سعد قدّم باقة من أنجح أغانيه مثل «اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، و«صدقيني»، كما فاجأ الحضور بغنائه لأغنيتين باللهجة العراقية، ما أضفى على الحفل طابعًا مميزًا ورفع حرارة الأجواء وسط تفاعل قوي من الجمهور.

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