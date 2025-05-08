شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الكرادلة الحقيقيين شاهدوا فيلم Conclave قبل التصويت للبابا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن الكرادلة الحقيقيين لجأوا إلى مشاهدة فيلم Conclave للحصول على إرشادات قبل الإدلاء بأصواتهم لاختيار خليفة البابا فرنسيس.

توفي البابا فرنسيس، الرئيس السابق للكنيسة الكاثوليكية، في 21 أبريل الماضى عن عمر ناهز 88 عامًا، وكان السبب الرسمي للوفاة هو سكتة دماغية، أعقبها "انهيار قلبي وعائي لا رجعة فيه"، وفقًا لبيان صادر عن الكنيسة.

ويجري حاليًا التصويت لاختيار خليفة البابا فرنسيس، حيث جرت الجولة الأولى من التصويت أمس 7 مايو الجارى، ولم يتمكن الكرادلة المعنيون من التوصل إلى توافق في الآراء، مما يعني أن عملية الانتخاب ستستمر حتى يتم اختيار البابا بالإجماع.

ووفقًا لتقرير صادر عن بوليتيكو، شاهد عدد من الكرادلة ورجال الدين الحقيقيين فيلم " Conclave" - الفيلم الناجح لعام 2024 - قبل جلسة التصويت، حيث صرّح أحد رجال الدين للصحيفة بأن الفيلم يُعتبر "دقيقًا للغاية"، مما يجعله "أداة بحث مفيدة". ووفقًا لبوليتيكو، شاهد بعض الكرادلة الفيلم في السينما.

بعد فترة من الحداد، تبدأ عملية التصويت لاختيار بابا جديد من خلال مجمع بابوي. وفي هذا المكان، يُعقد اجتماع سري لمجمع الكرادلة. يخضع الكرادلة من جميع أنحاء العالم لعملية تصويت تُفضي في النهاية إلى تنصيب بابا جديد، معتقدين أن هؤلاء المصوتين مدفوعون بالروح القدس.

كانت هذه العملية موضوع فيلم " Conclave"، الذي عُرض لأول مرة في دور السينما البريطانية في نوفمبر الماضي، حيث يؤدي رالف فاينز دور عميد المجمع، الذي يُنظم التصويت ويكشف فضائح بين المرشحين. رُشّح الفيلم لثماني جوائز أوسكار، وفاز بجائزة أفضل سيناريو مُقتبس. أشاد خبراء دينيون بدقة الفيلم، الذي يُسلّط الضوء على عملية اختيار البابا الجديد، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه العملية بعد وفاة البابا فرانسيس.

بعد وفاته، ارتفعت نسبة مشاهدة فيلم " Conclave" بنسبة 283% مع انتشار خبر وفاة البابا فرانسيس في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ Luminate (عبر Variety)، التي ترصد نسب مشاهدة المحتوى المُتاح عبر الإنترنت. حقق الفيلم حوالي 1.8 مليون دقيقة مشاهدة في اليوم السابق (20 أبريل) لوفاة البابا فرانسيس، وبحلول نهاية 21 أبريل، وصل هذا العدد إلى 6.9 مليون دقيقة مشاهدة.