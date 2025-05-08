أفلام سينمائية لـ أحمد مظهر ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية

أحمد مظهر .. فنان لُقب بـ فارس السينما

8 أفلام سينمائية لـ أحمد مظهر بقائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 07:20 مساءً - يعد الفنانواحداً أبرزفي مصر والوطن العربي، وكانت قد امتدت مسيرته الفنية لما يتجاوز الأربعون عاماً شارك من خلالها ببطولة العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم والمخرجين وقد حققت أفلامه نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي وجعلته واحدًا من كبار نجوم الصف الأول بالسينما المصرية والعربية.عمل الفنان أحمد مظهر ضابطًا بالجيش المصري عقب تخرجه من الكلية الحربية، وعقب ثورة 1952 تم تعيينه قائدًا لمدرسة الفروسية، وجاءت أولى بطولاته في السينما من خلال فيلم "ظهور الإسلام" والذي جسد من خلاله شخصية "أبو جهل".بعدها شارك الفنان أحمد مظهر ببطولة عدد من الأفلام السينمائية بمطلع فترة الخمسينيات، ليُقرر الإستقالة من الجيش المصري والتفرع للعمل بالسينما، وقد اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم الأفلام التاريخية والدينية مما جعله يُلقب بـ"الفارس".وخلال المسيرة الفنية لـ أحمد مظهر والتي تجاوزت الأربعين عامًا قدم ما يُقارب الـ 200 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية والتي حققت نجاحًا كبيرًا.ولبراعته الشديدة في الأداء التمثيلي وتجسيده لبطولة عدد من الأفلام والتي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، تم اختيار 8 أفلام شارك في بطولتها الفنان أحمد مظهر ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996.وجاء فيلم "رد قلبي" أول تلك الأفلام والذي شارك ببطولته أمام كل من شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار وأيضًا فيلم "جميلة" والذي تعاون من خلاله مع المخرج العالمي يوسف شاهين وجسد بطولته مع الفنانة ماجدة.يُمكنكم قراءة:فيما جاء من ضمن القائمة أيضًا فيلم "دعاء الكروان" والذي يعد من أشهر أفلام الفنان أحمد مظهر وجسد بطولته أمام الفنانة فاتن حمامة، وفيلم "وإسلاماه" والذي أخرجه الأمريكي أندرو مارتون وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم رشدي أباظة، فريد شوقي، لبنى عبد العزيز، محمود المليجي، عماد حمدي وعدد كبير من الفنانين.وأيضًا جاء ضمن القائمة واحدًا من أشهر أفلام الفنان أحمد مظهر وهو "الناصر صلاح الدين" والذي جاء من إخراج يوسف شاهين، فيلم "الأيدي الناعمة" والذي شارك ببطولته أمام الفنانة صباح وعدد كبير من الفنانين وأيضًا فيلم "القاهرة 30" والذي تعاون من خلاله الفنان أحمد مظهر مع الأديب العالمي نجيب محفوظ ورائد السينما الواقعية المُخرج صلاح أبو سيف، وكان آخر الأفلام التي جاءت بالقائمة فيلم "إمبراطورية ميم" والذي جسد بطولته الفنان أحمد مظهر أمام الفنانة فاتن حمامة.يُذكر أن الفنان أحمد مظهر قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 مايو عام 2002 عن عمر ناهز الـ85 عامًا تاركًا إرثًا فنيًا جعله واحدًا من كبار القامات الفنية في تاريخ الفن المصري والعربي.

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