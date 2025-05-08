سهير رمزي: خلعت الحجاب بسبب السن ورفضت ميراث والدي وياسمين صبري تشبهني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 07:20 مساءً - أكدت الفنانة سهير رمزي، أنها تختار أدوارها بعناية كبيرة ولا تقبل أي عمل دون المستوى كونها قدمت أعمالاً تركت بصمة هامة في مشوارها الفني، موضحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنها تختار العمل الذي يرضيها وذلك يأحذ وقتاً طويلاً.

سهير رمزي: المفروض الفن الآن يكون أفضل من زمان لكن شايفة عكس كدا

وأضافت سهير رمزي "أن الأعمال الفنية التي قدمت سابقاً مختلفة عن التي تعرض حالياً، والكتابة أصبحت متأخرة عما قدم سابقاً والموضوعات التي تطرح ليس لها فائدة، وبدايتي كانت مع إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، متسائلة "فين الناس دي أو الكتابات اللي كانوا يكتبوها". لافتة أنه مع تقدم التكنولوجيا والصناعة في السينما المصرية فمن المفترض أن نتقدم أكثر من ذلك ولكن الفن حالياً أصبح متأخراً".



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الفنانة سهير رمزي تحدثت عن ارتدائها الحجاب في فترة معينة قائلة أن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب في ذلك حسبما أشيع، وأنها هي من أخذت قرار الحجاب دون تفكير نهائياً موضحة، أنها قابلت الشعراوي بعد ارتدائها الحجاب، ووقتها أتى لها شعور أن تكون قريبة من الله وتبعد لفترة عن التمثيل، وأن الحجاب فريضة ولم تحزن من نفسها بعدما خلعته ولكن السن والوقت له أحكامه.

سهير رمزي: أبويا طلق أمي وهي حامل وعمره ما صرف عليا جنيه

وأشارت سهير رمزي، إلى أنها رفضت ميراث والدها كونها لم تره حيث قام بطلاق والدتها قبل أن تُولد، متابعة "والدي مصرفش عليا، وأنا شوفته مرة واحدة وعمري 13 سنة، وصلتي انقطعت مع إخوتي بعد موضوع الميراث، ومعرفش عنهم حاجة خالص، ووالدي كان بيرفض يقابلني علشان بشتغل في الفن، وكنت محتاجه ليه هو مش للفلوس، ومخدتش ميراث والدي لأني مشوفتهوش ولا أعرفه.



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أكدت الفنانة سهير رمزي، أنها لم تتابع أي عمل خلال شهر رمضان الماضي، كونها تحرص على أداء الفرائض والصيام وقراءة القرآن الكريم، موضحة أن الفنانة منى زكي تعجبها للغاية وتعشق تمثيلها وأيضاً منة شلبي ونيللي كريم، مشيرة إلى أنها في حالة تقديم سيرتها في عمل فني، ستكون الفنانة ياسيمن صبري قريبة منها من حيث الشكل للغاية كونها تتمتع بجمال فائق، معقبة :"ياسمين صبري شبهي جداً في الشكل وهي قمراية".

سهير رمزي: ياسمين صبري شبهي وبحب تمثيل منى زكي

وكشفت سهير رمزي، أنها عملت في بداية حياتها كمضيفة طيران، حيث خاضت تلك التجربة كونها تعشق السفر، ثم قررت أن تخوض مجال التمثيل ولكن والدتها رفضت أن تعمل في الفن، ولكنها بعد ذلك أكملت طريقها وقدمت أدواراً هامة في حياتها مثل فيلم "ممنوع في ليلة الدخلة" و"حتى لا يطير الدخان" لافتة أن كواليس العمل مع مع الزعيم عادل إمام كانت ممتعة للغاية كونه يتمتع بخفة ظل كبيرة.

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