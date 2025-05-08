رحيل والد محمد عبد السيد.. والأخير يطلب الدعاء

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل المصري محمد عبد السيد بوفاة والده و أعلن ذلك عبر منشور عبر حسابه، كتب فيه: "والدي في ذمة الله. .. نسألكم الدعاء"، ويأتي هذا الخبر الحزين بعد فترة من آخر أعماله الدرامية، حيث كان قد شارك في مسلسل "صيد العقارب" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، إلى جانب نخبة من شخصيات الدراما المصرية، ويُعد محمد عبد السيد من الوجوه المألوفة في الدراما المصرية، حيث شارك في عدد من الأعمال البارزة، منها مسلسل "الهروب" (2012)، و"فرعون" (2013)، كما برز في الجزءين الأول والثاني من "كلبش"، وشارك في "الاختيار" بجزأيه الأول والثاني، مجسّدًا شخصية "أشرف الغرابلي".

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