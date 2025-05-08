نيللي كريم تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة من المغرب

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ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة المصرية نيللي كريم في صورة حديثة من المغرب عبر حسابها ، حيث اعتمدت إطلالة كاجوال جذابة بستايل بسيط، مرتدية جاكيت جينز وبنطال أسود، وظهرت بملامح طبيعية من دون ميك آب، ما لفت أنظار متابعيها، وفي لقاء لها مع منى الشاذلي ضمن برنامج "معكم"، تحدثت نيللي عن كواليس مسلسل "إخواتي" الذي عُرض في رمضان 2025، قائلة: "أنا لما بدخل أي شخصية، بعيشها بالكامل… بتحصل كأنها توليفة بيني وبينها".
وأضافت مازحة حول شكلها في المسلسل: "كان جسمي هو نفسه، بس في حاجات كنت بلبسها مخصوص عشان الدور".
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