يسرا تطل قريباً في بطولة هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة المصرية يسرا في فيلم جديد بعنوان "بنات فاتن" سيعرض في الفترة المقبلة، وقد بدأت تصويره.

يشارك فى بطولة العمل الممثلين يسرا وهدي المفتي وباسم سمرة.

الفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر ومن إخراج محمد نادر.

وكانت قد أعربت يسرا عن سعادتها بتقديم حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت يسرا قائلة :"سعدت وتشرفت بتقديم حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الذي يعكس وجه مصر الحديث، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الافتتاح مزيج من الفخر، والفن، والروح المصرية الأصيلة، وسط أجواء عالمية وتنظيم احترافي يليق بمكانة مصر. كل لحظة في هذا الحدث كانت شهادة على أن مصر قادرة أن تُبهر العالم، كعادتها دائماً. تحية لكل القائمين على هذا الحدث، وسعيدة جدًا بكوني جزء من هذه الليلة التاريخية".

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