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أسما إبراهيم تتألق في حدث خاص لمجوهرات “ديور” في نيس الفرنسية

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أسما إبراهيم تتألق في حدث خاص لمجوهرات “ديور” في نيس الفرنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الإعلامية المصرية أسما إبراهيم جذب الأنظار بإطلالاتها الراقية وحضورها اللافت في أبرز المحافل العربية والعالمية، حيث شكّلت مؤخراً علامة فارقة بين الإعلاميين العرب من خلال مشاركاتها المتنوعة.

وقد خطفت أسما الأنظار في مدينة نيس الفرنسية خلال حضورها حدثاً خاصاً أقامته دار “ديور” الفاخرة للمجوهرات، بحضور شخصيات عالمية بارزة من مجالات الإعلام، الموضة، والفن. وحرصت أسما على مشاركة متابعيها لقطات من المناسبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة عكست ذوقها الرفيع وشخصيتها القوية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تثبت من خلالها أسما إبراهيم مكانتها كواحدة من أكثر الإعلاميات حضوراً وتأثيراً في المشهد الإعلامي العربي، خاصةً مع تزايد دعوتها للمشاركة في أحداث دولية مرموقة، ما يعكس ثقة المنظمات العالمية بها كواجهة إعلامية مشرفة للمنطقة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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