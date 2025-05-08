أحمد حاتم يكشف كواليس شخصيته في «الملحد»

كشف الفنان أحمد حاتم كواليس شخصيته في فيلم «الملحد»، الذي لم يحصل بعد على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية لعرضه، موضحا أنه وافق على تقديم شخصية يحيى بسبب عدم التشابه بينهما.

وقال «حاتم» خلال استضافته ببرنامج «عندي سؤال» تقديم محمد قيس عبر قناة المشهد:«أنا مش شخص ملحد ولكني شخص مؤمن وده فضل من ربنا عليا وبالعكس لما جالي الدور حسيت أن أنا أحق انسان بالشخصية دي».

واضاف «حاتم» :«محستش إني خايف مع انه الدور في كلام قوي، لكني محستش إني خايف أتكلم في الرسالة لإني حقيقي كل قصدي إني أعمل الدور ده لوجه الله، شوفوا هو اسمه ايه ولا عامله ايه بس عملته عشان ربنا».

أكد المنتج أحمد السبكي، أن وزارة الثقافة وجهة الرقابة على الافلام هم المسؤولين عن مصير فيلم «الملحد» حتى الآن، قائلا: «الكرة في ملعب الرقابة وأنا كلفت الفيلم وعايز انزل به السوق وطلبوا مني ملحوظات قبل ذلك وعملتها ولحد دلوقتي مفيش حد بيصد ولا يرد عليا وطلبوا مني الانتظار».

وأضاف أحمد السبكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، مؤخرا، أن الاختلاف على الفيلم حال تركزه في الاسم سيغيره على الفور لكن لا توجد قضايا قبل نزول الفيلم، مؤكدا أن فيلم الملحد ليس ضد الدين بل مع الدين والفيلم دعوة جميلة جدا.

وتابع: «فيلم الملحد نظيف جدا وهو مع الدين وليس ضد الدين وكل القضايا المرفوعة ضد الفيلم اللي مرفوعة في المحاكم ليس لها أي ساس من الصحة والفيلم صرفت فيه فلوس كتير ولازم ينزل سينما عشان أعرف ابيعه للمنصات بعد كده واللي بيحصل على فيلم الملحد كده موت وخراب ديار».

فيلم «الملحد» من بطولة أحمد حاتم، صابرين، حسين فهمي، محمود حميدة، تارا عماد، نجلاء بدر، شيرين رضا ومن إخراج محمد العدل وتأليف إبراهيم عيسى.

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