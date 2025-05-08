شكرا لقرائتكم خبر عن سر كلمة "حاول تفتكر" في كل أغانى ألبوم مروان موسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب الراب مروان موسى، ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم الألبوم 23 أغنية، وفى كل أغنية لمروان موسى يظهر صوت رجل يقول "حاول تفتكر" في آخر كل أغنية وفى بعض الأغانى في الأول، وهى كلمة لها مدلول بين كل أغنية وهى استرجاع مروان موسى لكل ما مر به في حياته.

ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماته مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في الألبوم، وأكد مروان موسى أن الألبوم لم يظهر بين ليلة وضحاها، بل نحته الزمن والحزن والإرادة، واستغرق وقتا طويلا لأن كل كلمة ونغمة عكست مشاعر حقيقية.

وشارك في الألبوم مع مروان موسى عدد من مطربين الراب، حيث غنى معه ليجسى في أغنية كلمينى بليل، و كريم أسامة في أغنية على فين، وحليم تاج السر في أغنية ميكافيلي و عفروتو و الوايلى في أغنية ياما و دنيا وائل في أغنية سمع.

كما استعان مطرب الراب مروان موسى، فى ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، بالكينج محمد منير و المطربة عايدة الأيوبى، حيث ظهر مقطع من أغنية أن كنت غالى عليا لعايدة الأيوبى في بداية أغنية يابا ليه، أما الكينج محمد منير ظهر صوته بأغنيته شبابيك في أغنية تقاطع، ومن كلمات الأغنية "شبابيك جوا عيوني حواديت، حكيتولي مش ماشيين ف مواصفات ، برو ماتقارنش مازِلت انا الكينج".

ومهد موسى لصدور الألبوم بعد إطلاقه أغنيته المصورة "بص يا كبير"، وهي بمثابة تعبير عاطفي يتناول الفراق والذكريات والفوضى العقلية وتنقل مشكلات الثقة والإنفصال العاطفي ومحاولة محو الذات، وتحمل التوتر في جوهرها، عقل مُجهد وقلب متعب خالٍ من المشاعر.