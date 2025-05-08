شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يسجل أغنية من ألبومه الجديد بتوقيع أحمد المالكى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسني مؤخرًا من تسجيل إحدى أغنيات ألبومه الجديد، والتي تجمعه بالشاعر أحمد المالكي، والملحن رامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، على أن يتم طرحها بالتزامن مع إصدار الألبوم عبر جميع منصات السوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.

وكشف الشاعر أحمد المالكي لـ"الخليج 365" أن الأغنية تم تسجيلها خلال الأيام الماضية داخل استوديو تامر حسني، وتحمل طابعًا دراميًا ورسالة إنسانية يتمنى أن تلامس الجمهور عند طرحها.

وعبّر المالكي عن سعادته بالتعاون المتجدد مع تامر حسني، قائلاً: "بيننا عشرة سنوات من النجاحات والتفاهم، وبتمناله دائمًا التوفيق حتى لو في أغاني مش من كلماتي، ويا رب نكمل المشوار سوا".



تامر حسنى واحمد المالكى

هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها أحمد المالكى مع تامر حسنى، حيث تعاونا قبل ذلك في عدد من الأغاني، من أبرزها أغنية " إرتاح " و "ياعيون " و "الله شاهد" و"لينا حياه بعدين" و "حلو المكان" و "نفس النهايه" و"خدنا مناعه".

من ناحية أخرى يدخل تامر حسنى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 بفيلم ريستارت الذى يجمعه بالنجمة هنا الزاهد والمقرر اطلاقه فى دور العرض يوم 29 مايو المقبل أي قبل حلول عيد الأضحى بأسبوع، وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية حول مهندس يتعرف على تيكتوكر شعبية وتبدأ بينهما قصة حب ولكن النتيجة تكون ريستارت لكل شيء.