 أكرم حسني يحتفل بيوم ميلاد نجله بطريقة طريفة



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:55 مساءً - احتفل الفنان أكرم حسني بيوم ميلاد نجله بطريقة مرحة ومليئة بالحب، حيث شارك متابعيه، عبر صفحته الرسمية بـ "إنستغرام"، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت الأجواء العائلية الدافئة والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

تعليق ساخر

وفي تعليقه على المنشور، كتب أكرم حسني بأسلوبه الساخر المعتاد جملاً وعبارات لتهنئة نجله بيوم ميلاده: "كل سنة وانت ابن محترم ما بيكسبش أبوه في الفيفا بنتايج مهينة، ولا مبعزق كرامته وهيبته وهو مستخبي ورا عمود منك في الـVR. ربنا يهديك يا بني"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من أفراد جمهوره، الذين عبروا عن إعجابهم بعفويته وروح الدعابة التي يتميز بها".

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نشاط فني

على جانب آخر، يواصل النجم أكرم حسني تقديم عروض مسرحيته "ألف تيتة وتيتة"، والتي قدمها خلال اليومين الماضيين بالمملكة العربية السعودية، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره ومحبيه بالمملكة.

وتدور أحداث المسرحية عندما يتقدم ساحر سيرك لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، بعد زواجه منها يجد نفسه في دوامة تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع، وتحدث الكثير من الأحداث الغريبة والمشوقة وتتوالى الأحداث.

المسرحية من تأليف مهاب حسين وإخراج محمد أوتاكا، وتجمع في بطولتها كوكبة من النجوم، هم: أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من إنتاج أمير طعيمة.

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الكابتن أحدث أعمال أكرم حسني الدرامية

"الكابتن" هو أحدث الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان أكرم حسني، وعرضت في موسم دراما رمضان الماضي، وجاءت حبكة العمل في إطار درامي كوميدي، حول قصة الطيار حسام عز الدين، الذي يجسد شخصيته أكرم حسني، الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، مما يتسبب في سقوط الطائرة.

وبعد الحادث، يجد حسام نفسه الناجي الوحيد، لكنه يُفاجأ بظهور أرواح بعض الركاب الذين يطلبون مساعدته في إتمام مهام عالقة؛ بهدف إنقاذ أرواحهم.

وضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف: محمد عبد الرحمن توتا، وخالد كمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

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