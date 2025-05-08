أحلام تدعم فنانة ليبية تعرضت للتنمر: راح أغني معاها 

لفتة طيبة

حنان الرويعي ترد على التنمر: الوجع كبير

ألبوم أحلام الأخير

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:55 مساءً - في لفتة إنسانية تعكس دعمها الدائم للمواهب العربية، أعربتعن تضامنها مع الفنانة الليبية حنان الرويعي، التي تعرضت مؤخرًا لهجوم وتنمر واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تقديمها إحدى أغنيات أحلام بصوتها الخاص.وردت أحلام الشامسي على الواقعة من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة " إكس"، جاء فيه " صوت رائع وفنانة جميلة وراح ادعيها في احدى حفلاتي واخليها تغني معي طبيعي، وهذا الطبيعي لمحبة لأحلام، انتظرك حبيبتي حنان وأنا نحبوك هلبة".وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل واسع مع موقف أحلام، مشيدين بدعمها اللافت للفنانة الليبية، في خطوة وصفها البعض بأنها "رسالة قوية ضد التنمر وتشجيع للمواهب العربية.في أول تعليق لها على حملة التنمر التي تعرضت لها، أعربت الفنانة الليبية حنان الرويعي من خلال مكالمة هاتفية عبر قناة " الحدث" عن حزنها الشديد إزاء ما تعرضت له من إساءة، عقب أدائها إحدى أغنيات الفنانة الإماراتية أحلام، مؤكدة أن ما حدث ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا فيها، مكملة " "شعرت بالضيق فعلاً، خاصة عندما لاحظت أن كثيرًا من الشخصيات التي مرت بنفس التجربة اختارت الصمت، لكن الموضوع أزعجني جدًا... التنمر هو قلة تربية، ومؤلم أن يصل عدد كبير من الناس لهذا المستوى"وجاء هذا التصريح بالتزامن مع حملة دعم كبيرة تلقتها من جمهورها وعدد من النجوم، في مقدمتهم الفنانة أحلام، التي أعلنت تضامنها الكامل مع الرويعي ودعتها للمشاركة معها في إحدى حفلاتها القادم.يمكنكم قراءة .... أحلام تشيد بأداء باميلا الكيك في آسر وتتساءل عن سر رشاقتهاجدير بالذكر أن الفنانة أحلام أطلقت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد "العناق الأخير"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع"يوتيوب"، والذي تضمن مجموعة من الأغاني التي لاقت إشادة واسعة من جمهور أحلام، مثل "العناق الأخير" من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، بالإضافة إلى"وحشتوني"، "آه من قلبي"، و"أدري تغير"، التي تمثل مزيجاً من الكلمات المبدعة والتوزيع الفني المتميز. وقد حضي الألبوم بتفاعل واسع من محبي أحلام، الذين عبروا عن إعجابهم بتفانيها في اختيار كل تفاصيل العمل وتقديمه بكل شغف وإبداع.

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