جوائز غولدن غلوب تضيف فئة جديدة لحفل 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:55 مساءً - ثماني أشهر تفصلنا عن حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، المقرر إقامته 11 يناير 2026، ورغم ذلك بدأت التجهيزات له من الآن على قدم وساق. وأعلن المنظمون على الجوائز، عن إضافة فئة جديدة في الدورة القادمة، وهى تكريم أفضل بودكاست في العام.

أفضل بودكاست للعام في غولدن غلوب 2026

سيتم عرض هذه الفئة لأول مرة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الثالث والثمانين، وقال المنظمون إن هذه الخطوة تعكس التأثير المتزايد ومدى انتشار البث الصوتي في صناعة الترفيه.

وقالت هيلين هوني، رئيسة جوائز غولدن غلوب: "مع استمرار تطور عالم الترفيه، يسعدنا اكتشاف أشكال جديدة من سرد القصص. لقد برزت المدونات الصوتية كوسيلة فعّالة لمشاركة القصص وبناء مجتمعات عابرة للحدود والأجيال حول العالم".

ستشمل الجائزة ترشيح أكثر من بودكاست صوتي ومرئي، وتسلط الضوء على الأعمال التي أحدثت تأثيرًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وتشمل أكثر 25 بودكاست، وسيتم اختيار ستة متأهلين للحفل النهائي. ومن المتوقع إصدار إرشادات الأهلية المحددة خلال الأسابيع المقبلة.



للمزيد من الأخبار غولدن غلوب 2025: فيرناندا توريس تتتفوق على كيت وينسلت وأنجلينا جولي بجائزة أفضل ممثلة



القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوب 2025

جائزة أفضل فيلم درامي

THE BRUTALIST

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

WICKED

أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

EMILIA PÉREZ– FRANCE

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادي كوربيت - THE BRUTALIST

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

HACKS

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

BABY REINDEER

أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما

ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

كولين فاريل - THE PENGUIN

أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

جيسيكا جانينج - BABY REINDEER

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

آلى وونغ - ALI WONG: SINGLE LADY

قد ترغبين في معرفة أدريان برودي يتوّج بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب 2025

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