جوائز غولدن غلوب تضيف فئة جديدة لحفل 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 05:55 مساءً - ثماني أشهر تفصلنا عن حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، المقرر إقامته 11 يناير 2026، ورغم ذلك بدأت التجهيزات له من الآن على قدم وساق. وأعلن المنظمون على الجوائز، عن إضافة فئة جديدة في الدورة القادمة، وهى تكريم أفضل بودكاست في العام.
أفضل بودكاست للعام في غولدن غلوب 2026
سيتم عرض هذه الفئة لأول مرة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الثالث والثمانين، وقال المنظمون إن هذه الخطوة تعكس التأثير المتزايد ومدى انتشار البث الصوتي في صناعة الترفيه.
وقالت هيلين هوني، رئيسة جوائز غولدن غلوب: "مع استمرار تطور عالم الترفيه، يسعدنا اكتشاف أشكال جديدة من سرد القصص. لقد برزت المدونات الصوتية كوسيلة فعّالة لمشاركة القصص وبناء مجتمعات عابرة للحدود والأجيال حول العالم".
ستشمل الجائزة ترشيح أكثر من بودكاست صوتي ومرئي، وتسلط الضوء على الأعمال التي أحدثت تأثيرًا ملحوظًا خلال العام الماضي، وتشمل أكثر 25 بودكاست، وسيتم اختيار ستة متأهلين للحفل النهائي. ومن المتوقع إصدار إرشادات الأهلية المحددة خلال الأسابيع المقبلة.
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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز غولدن غلوب 2025
جائزة أفضل فيلم درامي
THE BRUTALIST
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
EMILIA PÉREZ
أفضل فيلم رسوم متحركة
FLOW
الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر
WICKED
أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية
EMILIA PÉREZ– FRANCE
أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي
فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
أفضل أداء لممثل في فيلم درامي
أدريان برودي - THE BRUTALIST
أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
ديمي مور - THE SUBSTANCE
أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN
أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ
أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي
كيران كولكين - A REAL PAIN
أفضل مخرج – فيلم سينمائي
برادي كوربيت - THE BRUTALIST
أفضل سيناريو – فيلم سينمائي
بيتر ستروغان – CONCLAVE
أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي
TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS
أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي
“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما
SHŌGUN
أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
HACKS
أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون
BABY REINDEER
أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما
ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN
أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما
هيرويوكي سانادا - SHŌGUN
أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
جين سمارت - HACKS
أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا
جيريمي ألين وايت - THE BEAR
أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY
أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون
كولين فاريل - THE PENGUIN
أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون
جيسيكا جانينج - BABY REINDEER
أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون
تادانوبو أسانو - SHŌGUN
أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون
آلى وونغ - ALI WONG: SINGLE LADY
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