ساندرا بولوك ونيكول كيدمان تعودان إلى عالم السحر في جزء ثانٍ من Practical Magic

ميرنا وليد - بيروت - بعد أكثر من 25 عاماً على صدور الفيلم الأصلي، تعود النجمتان ساندرا بولوك ونيكول كيدمان لتجسيد شخصيتي "سالي" و"جيليان أوينز" في الجزء الثاني من فيلم "Practical Magic"، الذي حددت شركة "وارنر براذرز" موعد إطلاقه في 18 أيلول 2026.



الإعلان الرسمي جاء عبر فيديو غامض عبر حسابها، ظهرت فيه النجمتان وهما تلقيان تعويذة سحرية بصوت خافت: "سن الذئب وندى الصباح... شيء قديم وشيء جديد... ليبدأ السحر بالإمتزاج في 18 أيلول 2026"، في إشارة إلى أجواء الفيلم الكلاسيكية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور.

الجزء الجديد سيحمل توقيع المخرجة سوزان بيير، بينما يكتب السيناريو أكيفا غولدسمان، الحائز على الأوسكار، والذي شارك في كتابة النسخة الأصلية. الإنتاج سيكون مشتركاً بين دينيس دي نوفي، منتجة الجزء الأول، وبطلتَي الفيلم نفسهما، وقالت نيكول كيدمان في حديث لـ People : "نعم، أنا وساندرا سنعود. هناك الكثير من القصص التي لم تُروَ بعد، ووجدنا أخيراً الطريقة المناسبة للعودة إلى هذا العالم".

الفيلم الأصلي، المقتبس عن رواية أليس هوفمان، عُرض عام 1998 وركّز على شقيقتين من عائلة ساحرات تطاردهن لعنة عاطفية. ورغم تقييماته المتفاوتة عند طرحه، إلا أنه أصبح مع الوقت من أفلام التسعينيات المحبوبة بفضل أجوائه الساحرة وموضوعه العائلي، وبينما لم تُكشف تفاصيل كثيرة عن الحبكة الجديدة، إلا أن مشاركة الأسماء اللامعة ذاتها توحي بأن الجزء الثاني سيعيد الجمهور إلى عالم مألوف مع نفحات متجددة من الدراما والسحر.

الجدير بالذكر أن يوم 18 ايلول 2026 سيشهد أيضاً طرح النسخة الجديدة من "Resident Evil"، ما يعد بموسم سينمائي قوي يجمع بين الرعب والخيال.