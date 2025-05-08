ميرنا وليد - بيروت - أفصحت الممثلة المصرية سوسن بدر عن موقفها في أزمة الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مع ورثة زوجها السابق الممثل الراحل محمود عبد العزيز.

وكتبت بدر على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"رحمة الله على الفنان المبدع و الرجل المحترم استاذ محمود عبد العزيز وكلنا عرفناه عن قرب وعارفين ان من المستحيل انه ممكن يتصرف بشكل لا يليق بتاريخه واسمه واخلاقه .. زي ما عرفنا بوسي شلبي من قبل ما تعمل بالإعلام عرفنا بيتها واسرتها وتربيتها .. عرفناها اعلامية تحترم عملها وجمهورها ..عرفناها زوجة وفية للفنان الكبير وقفت معاه في شدته بمنتهى الحب ولحد النهاردة ورغم الفقد هو مازال حيا عندها وكل الناس تشهد .. ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".

كانت هذه تفاصيل خبر سوسن بدر بموقف لافت .. هل وقفت مع بوسي أو مع ورثة محمود عبد العزيز ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.